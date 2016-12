Borgmester: Det er ekstremt bekymrende

Roskildes borgmester, Joy Mogensen, kalder situationen omkring de forhøjede vandstandsvarsler for ekstremt bekymrende. Hun har tidligere ved to lejligheder set, hvordan forhøjede vandstande i fjorden har henholdsvis ødelagt over 200 hjem, og i anden omgang, ved Egon, set hvordan det lykkedes at holde vandmasserne ude af de lavtliggende områder.

- Vi har sat alt i værk. Vi skal endnu en gang vise, at vi kan klare denne opgave – også uden statens hjælp. Men jeg håber da, at ministeren afbryder sin juleferie og kommer til Jyllinge Nordmark i gummistøvler, for at se hvad det er vi kæmper med, for det er absolut også hans ansvar, lyder der fra Joy Mogensen.

Ellers vender borgmesteren opmærksomheden over op den store konkrete opgave, som beredskabet kæmper med lige nu.

- Lige nu har vi fokus på at vinde den kamp, der ligger foran os. Lige nu er vi ikke i tidsnød, og vi skal nok nå at få sikret de områder, der bliver ramt. Jeg ved, der er mange borgere, som ikke har en rolig jul, og de er afhængige af, at vi lykkes, siger hun.