Borgmester: Badeby en sag for udvalget

Roskilde - 18. januar 2017 kl. 20:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Joy Mogensen (S) er ikke meget for at forholde sig til den kritik, som nu bliver rejst i sagen om den planlagte badeby på Bymarken, skriver DAGBLADET Roskilde.

Borgmesteren henviser til, at Socialdemokratiet i denne sag tegnes af Daniel Prehn, som er et af partiets medlemmer i kultur- og idrætsudvalget, og hun lader forstå, at han gør det særdeles udmærket.

- I Socialdemokratiet har vi det princip, at det er vores medlemmer af diverse udvalg, som tegner Socialdemokratiet i sager, der kører i deres udvalg. Det synes jeg er et sundt princip. Jeg ved godt, at Bent Jørgensen tegner Venstre i denne sag, men jeg mener grundlæggende ikke, at jeg som partileder skal blande mig i en sag, som kører i et udvalg, for så bliver det ikke særlig sjovt at være lokalpolitiker, siger hun.

Joy Mogensen vil derfor ikke tale offentligt om svømmehalssagen, før der er kommet en afklaring på økonomien.

- Når vi til marts har fået budene ind, og vi kan se, hvordan økonomien hænger sammen, så bliver det igen en sag for økonomiudvalget og for byrådet. Indtil da venter jeg med at tage stilling til noget som helst, siger hun.

Bent Jørgensen har ellers krævet, at borgmesteren indkalder alle partier til en redegørelse i sagen. Men det bliver der ikke noget af, ifølge borgmesteren.

- Jeg kan ikke svare på detaljer i den her sag. Det er en sag, der har kørt i kultur- og idrætsudvalget, så de mest præcise svar finder man altså hos formanden for udvalget, og jeg finder den naturligvis hos mine partifæller i udvalget, siger hun.

En lille flig vil borgmesteren dog godt kommentere:

- Jeg forstår altså ikke, at vi pludselig hører problemer fra flere kanter, når søjlerne ved 50-meterbassinet ikke er flyttet i forhold til hvor de stod tidligere. Lige nu virker det som om, at Venstre og DF, som jo hele tiden har været imod projektet, forsøger at finde - som Daniel sagde i DAGBLADET tirsdag - håret i suppen. Opgaven var, som jeg har forstået den - at finde besparelser uden at skære i funktionerne - og det jeg hører er, at det har rådgiverne og forvaltningen nu gjort, siger hun.

At Dansk Svømmeunion og Dansk Handicap Idræts-Forbund nu kommer med kritik af projektet får igen borgmesteren til at henvise til udvalgsmedlemmerne i kultur- og idrætsudvalget.

- Jeg skal nok tage ansvar, når sagerne lander på mit bord, og det gør den, når vi skal se på økonomien i projektet, slutter hun.