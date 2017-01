Borgermøde med minister om kystsikring fastlagt

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen kommer til borgermøde om kystsikring ved Roskilde Fjord onsdag den 1. februar. Det bekræfter ministerens pressetjeneste over for DAGBLADET Roskilde.

Mødet finder sted klokken 19.00 på Baunehøjskolen i Jyllinge. Mødet er ikke kunne for borgere fra Roskilde Kommune, men er tænkt som en borgermøde for folk der er bosidende omkring Roskilde Fjord.

- Jeg er rigtig glad for at ministeren vælger at lægge mødet i Jyllinge. Det giver god mening og det vil give gode muligheder for at deltage for beboere fra en række af de byer rundt om fjorden, som er værst ramt når stormfloderne kommer, siger borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen.