Borgerne i Jyllinge er gode til at stå sammen. Her er de samlet i 2014 på etårsdagen for stormfloden. Jyllinge Nordmark blev særligt hårdt ramt af oversvømmelserne. Flere end 250 familier blev hjemløse

Borgere mobiliserer sig mod stormflod

Borgerne i Jyllinge Nordmark har kunne melde ind med mobilnummer, hvis de er klar til at give beredskabet en hånd, når der skal kæmpes med at få bygget sikre for at holde de forventede vandmasser ude, beredskabet forventer en øget vandstand på 1,66 meter i de tidlige morgentimer den 27. december.

- Jeg har fået mobilnumre på cirka 40 mænd. Men vi ved jo af erfaring, at når først der bliver meldt om hænder via vores facebookgruppe, så kommer langt flere og hjælper til. Det håber vi naturligvis også sker denne gang, siger Mogens Hallager, beboer i Jyllinge Nordmark og medlem af digelaget.

- Vi har jo før vist, at vi er godt til at slæbe sandsække og komme med anden input, som gør at indsatsen bliver mere succesfuld, siger han.

Hvad der ifølge Mogens Hallager er det mest bekymrende er, at vinden i nogle dage nu har stået i nordøst og presset meget vand ind i Kattegat.

- Vinden ser ud til at vende til sydøst og alt det vand fra Kattegat presser så direkte ned i Roskilde Fjord. De har lovet vindstød på 30 sekundmeter. Det betyder, at vandet rammer os med fuld skrald. Det bringer desværre minder tilbage til Bodil, som ramte os 6.-7. december 2013, og det kaldte eksperterne en 1000 års hændelse. Vi har virkelig meget snart brug for en permanent løsning på det her, for det slider på vores nerver, siger han.