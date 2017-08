Bonus da politiet smed mand ud fra INSP

Politiet rykkede torsdag eftermiddag ud til INSP, hvor en mand taget ophold i baggården, hvor han i forvejen havde et internt forbud mod at opholde sig på grund af truende og ubehagelig adfærd over for andre. Politiet kørte til stedet for at bortvise en 66-årig mand fra Roskilde.