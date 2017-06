Bondefanget af touren?

- For mig begynder det at minde om bondefangeri, konstaterede Henrik Stougaard (EL), som fandt, at beløbet er alt for stort, og at det stadig er uklart, om Roskilde overhovedet får noget for pengene.

Birgit Pedersen (SF) vendte sig bl.a. imod, at det danske setup opererer med 10 millioner kroner i udgifter til et sekretariat, hvoraf 8,7 millioner blive brugt til aflønning af et såkaldt advisory board, og at ASO, der ejer Tour de France, skal have fem millioner euro - 37,5 millioner kroner - for at sende touren til Danmark. Mange penge, synes SF'eren.