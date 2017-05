En 51-årig mand blev så jaloux på en kvinde, han ikke selv mente at være i forhold med, at han gav hende flere slag i hovedet. Foto: Hans-Jørgen Johansen

»Bolleveninde« fik bank for at være utro

Selvom et forhold er løst, kan følelserne godt kamme over. Det skete i december, hvor en 51-årig mand fra Roskilde gentagne gange slog sin ikke-kæreste, eller »bolleveninde« med hans egne ord, fordi han mistænkte hende for at ligge med en anden.

Trods knytnæveslagene i ansigtet er de to stadig venner ifølge offerets vidneforklaring. De har ikke altid kunnet finde ud af, hvornår man er kærester, og ifølge hende var de i et forhold frem til voldsepisoden, mens det var den dømte, som i retten betegnede forholdet som mere løst.

Ikke desto mindre oprørte tanken om, at hun måske havde været sammen med en anden, ham så meget, at han slog hende og smed hende ud af lejligheden i Roskilde. Ifølge kvinden sparkede han hende også på overkroppen, men det fandt retten ikke bevist.

Overfaldsmanden er ikke tidligere straffet, og ifølge offeret vidste han med det samme godt, at han var galt på den. Da hun efter slagene råbte, at hun ville melde ham, sagde han, at det kunne hun bare gøre, for han vidste godt, at han »havde lavet noget lort«.