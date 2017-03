Børnelokkersager fører til borgermøde

Den seneste børnelokkerepisode i Jyllinge får nu Midt- og Vestsjællands Politi og Roskilde Kommune til at arrangere et borgermøde om situationen.

Det foregår på Jyllinge Skole mandag den 13. marts klokken 17, hvor myndighederne vil informere om, hvad der bliver gjort for at beskytte børnene og for at finde frem til gerningsmanden eller gerningsmændene. De vil også give gode råd til, hvad forældre og børn kan gøre for at færdes trygt i området.