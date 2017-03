Børnelokkeren fra skolen: Her er signalementet

- Vi arbejder tæt sammen med Roskilde Kommune om det her, for der har efterhånden været en del anmeldelser. Det er svært at vide, om en episode som fx den med pigen fra i onsdags skal give grund til bekymring. Hvad ville den mand? Ville han spørge om vej, fortælle pigen hun ikke havde lys på cyklen eller var der andre hensigter? Under alle omstændigheder har episoderne vores skærpede opmærksomhed, og vi vil rigtig gerne have meget hurtig besked om de her sager, så vi kan reagere og komme hurtigt til stedet, siger kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen.