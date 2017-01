Se billedserie Rikke har trænet og trænet her på skolen i Roskilde, så hun er klar til at gøre sit bedste i Aalborg. Foto; Hans-Jørgen Johansen

Blomsternørd klar til DM i Skills

Roskilde - 27. januar 2017 kl. 07:43 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blomsterne ligger sirligt på bordet foran Rikke Weng Jensen, der er elev på Roskilde Tekniske Skole. En efter en samler hun blomsterne op og fletter dem sammen i en spiral, så hun kan holde dem i én hånd. Til at starte med ligner buketten et rodet mismask af forskellige blomster og grønt, men efterhånden, som hun presser de friske stilke ind imellem hinanden, begynder det færdige udtryk at tage form.

Men buketten skal hverken sælges eller gives væk. Den er udelukkende en del af træningen til weekendens DM i Skills, hvor Rikke stiller op som en af de seks elever på blomsterdekoratør-uddannelsen.

Træning skal der til, hvis man vil være den bedste, for en buket blomster er ikke bare en buket blomster.

- Det, Rikke kan, er ikke bare at binde buketter. Hun lærer at arbejde med farver, former overflader og bevægelse. Hun kan skabe et udtryk, noget seværdigt, der rører folk, siger Marianne Juhl, der underviser på dekoratør-uddannelsen og har indstillet Rikke til en plads i konkurrencen.

DM i Skills finder sted i Gigantium i Aalborg, og her skal blomsterdekoratørerne løse fem opgaver, som de bliver bedømt på af to professionelle dommere inden for faget.

- Vi er lidt nogle blomsternørder. Jeg kan rigtig godt lide at lave de tætte buketter, for det er typisk dem, man giver folk i gave, og det er fedt at vide, at man er med til at gøre folk glade, siger Rikke Weng Jensen.

Hun har trænet intensivt for at blive klar til konkurrencen, og nu gælder det bare om at gøre det så godt som muligt.

- Jeg håber, det går godt, og at jeg præsterer. Jeg har trænet både derhjemme og på min læreplads, så jeg kan næsten ikke gøre mere, fortæller Rikke Weng Jensen, der får opbakning fra familien i Haslev, når konkurrencen starter i Aalborg.