Se billedserie Dansk Folkepartis psykiatriordfører Liselott Blixt gav sit syn på psykiatrien i dagens Danmark ved et arrangement i kirken på Psykiatrisk Center Sankt Hans. Hun var inviteret af Mikael Franck, som står bag initiativet Fugleskræmsel, der går ud på at skabe aktiviteter for psykisk syge. Foto: Lars Ahn Pedersen

Blixt: Psykiatrien mangler en plan

Roskilde - 07. juli 2017 kl. 16:12 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når en borger får konstateret kræft, findes der detaljerede planer for hele forløbet fra behandlingen på hospitalet, til hvad hjemkommunen skal sørge for. Det gør der til gengæld ikke for psykiatrien, hvor borgere med ondt i sindet lettere kan ende som kastebold i systemet.

Sådan lød en af pointerne i det oplæg, som Dansk Folkepartis sundheds- og psykiatriordfører Liselott Blixt holdt ved et debatarrangement i kirken på Psykiatrisk Center Sankt Hans i Roskilde torsdag aften.

Udover at være folketingsmedlem er Liselott Blixt viceborgmester i Greve Kommune og formand for social- og sundhedsudvalget. Det har hun brugt til at give Greve en psykiatripolitik.

- Jeg vil gerne vise, hvad en kommune kan på det psykiatriske område, for der findes for lidt viden om det. Hvis projektet bliver en succes, håber jeg, at det vil sprede sig til andre kommuner, siger hun.

Blandt tilhørerne blev det også nævnt, at det ofte virker som om, at der i kommunerne mangler viden om, hvordan man skal håndtere borgere med psykiske problemer.

- Når der er så megen fokus på kræftpatienter, er det fordi, en gruppe kræftlæger gik sammen og fandt på en model, der virkede. Vi mangler, at psykiatrien gør det samme, siger Liselott Blixt.

