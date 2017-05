Blev overrasket af tyve i stuen

Den fremmede spurgte, om beboeren kendte telefonnummeret til boligselskabet, hvilket fik advarselslamperne til at blinke i beboerens bevidsthed. Hun havde på fornemmelsen, at noget var galt, og hun var heller ikke sikker på, om der kunne være andre i huset, så under påskud af, at hun skam havde nummeret, men at det lå i en skuffe ude i køkkenet, rejste hun sig. for at gå derud. Det var den fremmede kvinde bestemt ikke interesseret i, at hun gjorde, og hun greb fat i beboerens armfor at forhindre hende i at nå køkkenet.