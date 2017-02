Bjærgning på Værebro Å endte i retten

Ifølge anklagemyndigheden bestod hans brøde i, at han havde foræret en kano væk, som ikke var hans. Det gjorde han i juni 2015. Under stormen bjærgede han kanoen fra Værebro Å. Den havde revet sig løs, og han fik trukket den op på land og lagde den på en græseng i Jyllinge Nordmark. I månederne derefter orienterede han alle i grundejerforeningen om den herreløse kano, lige som han selv besøgte alle småhavnene langs åen for at finde ejeren. Det lykkedes ikke - og da ejeren af engen først på sommeren efterhånden gerne ville have kanoen væk for at kunne slå græsset, forærede den 71-årige kanoen til en kammerat. Og det måtte han gerne, fastslog Retten i Roskilde.