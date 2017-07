Biskop om islamkritisk-demo: Konfrontation bliver man ikke klogere af

Peter Fischer-Møller konstaterer dog med tilfredshed, at alle i Danmark har den demokratiske frihed at kalde til demonstration, og han finder derfor ikke, at der er noget forkert ved, at der bliver kaldt til en islamkritisk demonstration ved moskeen i Allehelgensgade på næste lørdag.

- Det giver muligheden for at give sine synspunkter til kende på en fredelig demokratisk måde, og det giver os mulighed for at lytte til de bekymringer, mennesker gør sig omkring samfundet og dets udvikling. Det er vigtigt, at vi får lejlighed til at mødes og drøfte udviklingen i samfundet, så vi ikke ender i fastlåste holdninger og blokerende konflikter. Vi skal være parat til at drøfte de bekymringer, folk gør sig. Jeg tror, mange af bekymringerne har deres rod i mediedækningen af krige og konflikter i Mellemøsten, som ikke har noget med vores venner i moskeen i Allehelgensgade at gøre, men det er jo den slags, som vil kunne blive tydeliggjort i en åben samtale. Jeg er imidlertid ikke sikker på, at en demonstration som den annoncerede giver særlig gode muligheder for samtale, siger han.