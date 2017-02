Lodsejerne på begge sidder af Hove Å har sagt ja til at få etableret en ny bro over åen, som skal binde Herringløse og Hove sammen. Du kan se sti-forbindelsen her.

Biskop Absalons gamle vej genåbnes med ny bro

Roskilde - 01. februar 2017 kl. 20:12 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I landsbyerne Hove og Herringløse kan borgerne i løbet af 2017 se frem til at kunne besøge hinanden - eller bare gå en god tur ud i naturen. Det sker, fordi lodsejerne på begge sider af Hove Å har sagt ja til, at der må etableres en bro, som forbinder markvejene på begge sider af åen, skriver DAGBLADET Roskilde.

Stien kommer til at forbinde Vadvej med den modsatte side af åen. Der har i flere omgange været en sikker bro over åen i området, men den seneste bro er i en forfatning, som gør, at den i mange år ikke har været sikker nok til nogen form for færden. Men faktisk er Vadvej en del af den vej, som biskop Absalon brugte, når han flyttede sig mellem sin gård i Hove og bispesædet i Roskilde.

- Det er en rigtig dejlig nyhed, fordi det giver vores område en stor rekreativ mulighed. Der er intet rekreativt i at færdes på vores smalle landeveje. Men her kan man gå ad Vadvej, Herringløse og Kalkgravsvej og retur til Hove. Jeg håber, at mange vil glædes ved dette, siger Erik Madsen, formand for Hove Bylaug. Det er hans kone, som er lodsejer på Hove-siden, og som den ene lodsejer har sagt ja til stien og broen.

På Herringløse-siden af Hove Å er det Peter Larsen og hans kone Tina, som har sagt ja til, at borgerne i byen må benytte sig af Vadvej og broen over åen.

- Jeg var i dialog med kommunen allerede for seks måneder siden om det her. Folk bruger i forvejen Vadvej til en gåtur. Jeg tænker, det er et plus for byen, at beboerne, ved at vi får lavet en ny bro, nu hvor den gamle er blevet for farlig, kan komme ud på en god tur i lokalområdet, siger Peter Larsen.

Formand for Herringløse Landsbyråd, Anders Gøricke, er meget glad for initiativet.

- I landsbyrådet er vi utrolig glade for, at Peter og Tina synes, at en bro giver et plus for vores by. De har sagt, at de gerne vil være med, og deres positive syn på at bruge deres markvej som en rekreativ sti gør nu, at alle i Herringløse får en rekreativ mulighed. Det viser, at en god dialog kan føre til meget godt, siger Anders Gøricke.

Det bliver Herringløse Landsbyråd, som udarbejder tavler med adgangsregler.

Stien er tiltænkt gående også med barnevogn og cyklister. Stien bliver ikke til ridning, og hunde skal naturligvis være i snor.

- Nu bliver det op til alle os, der kommer til at bruge stien, at vise, at vi kan leve op til den tillid, som Peter har givet os. Vi skal nyde naturen, men vi skal også respektere de bindinger, der er på brugen, siger Anders Gøricke.

Broen bliver etableret med 50.000 kroner fra Roskilde Kommune, men det bliver Egedal Kommune, der sammen med de to lodsejere står for etableringen. Fremover vil Roskilde Kommune slå stien på Herringløse-siden to gange om året. På modsatte side er det lodsejeren, som står for vedligehold af markvejen, der leder op til Hove.