Birgitte Albæk var søndag ude at lufte sin hund centralt i Jyllinge. Der faldt hun over dette afrevne hoved, som hun undrede sig over.

Birgittes hund fandt et afrevet hoved

- Hunden viste pludselig meget stor interesse for et eller andet. Jeg blev nysgerrig og troede først, det nok var en død fugl, men så kunne jeg se, at det var et hoved formentlig fra et rovdyr, fortæller hun til DAGBLADET Roskilde.