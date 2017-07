Billeder og video: Jubilæum hos Viby Jazzdays

Viby Jazzdays er kommet for at blive. Det kan ikke siges anderledes. Et støt voksende publikum finder vej til arrangementerne. Denne lørdag var der et sted mellem 150 og 200 mennesker på pladsen ved Kulturcosmos og det var et lille jubilæum, de var med til. Det er nemlig 10. gang, at der er Viby Jazzdays.