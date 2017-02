Se billedserie Konfirmander fik tegnet kors i panden uden at vide, at de lyste i mørket. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Billeder fra konfirmandtræf: Hørte om Luthers dårlige mave

Billeder fra konfirmandtræf: Hørte om Luthers dårlige mave

Roskilde - 09. februar 2017

3000 konfirmander fra Roskilde Stift har været til det årlige konfirmandtræf i Roskilde Domkirke, og de har blandt andet hørt om Martin Luthers problemer med forstoppelse og hård mave.

Som afslutning får de historien »Dengang Luther sad på lokum« fortalt af Charlotte Dybdahl Winther, sognepræst i Køge Kirke.

-Han kunne simpelthen ikke komme af med lorten, siger hun med så meget eftertryk, at man kan fornemme de overraskede gisp fra konfirmanderne, der ikke lige havde forventet at høre den slags ord i domkirken - og slet ikke fra en præst.

Som så mange andre mænd brugte Luther tiden på tønden med at læse, og i hans tilfælde var biblen den foretrukne lokumslitteratur.

- En dag, mens han sad på lokum, slog han op på Paulus' brev til romerne, som han havde læst mange gange før. Men pludselig gik det op for ham, at det, han hele sit liv havde troet om Gud, ikke passede. Han behøver slet ikke leve op til noget, for Gud stiller ingen krav, siger Charlotte Dybdahl Winther og tilføjer, at det var her, at kimen til Reformationen blev sået.

For første gang strækker konfirmandtræffet sig over fire dage i stedet for tre - med fredagen som den nye dag.

Den ekstra dag er blevet indført, fordi arrangørerne tidligere har været nødt til at afvise konfirmandhold, da der ideelt set er plads til 400-450 i domkirken, hvis alle skal kunne se noget. Biskop Peter Fischer-Møller glæder sig over den ekstra dag.

- Det gør, at vi kan have lidt mindre hold på de enkelte poster i domkirken, og det gør det lettere for de frivillige fortællere at engagere konfirmanderne. Det gør os mere sikre på, at alle fanger budskabet, siger han.