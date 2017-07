Billeder: Ung rockkomet tiltrak stort publikum i Byparken

Hans andet album »Brace Against the Storm« gik direkte ind på førstepladsen på albumhitlisten, da det udkom i november, og samtlige 27 koncerter på hans forårsturné var udsolgte.

Så danskerne har i den grad fået ørerne op for Jacob Dinesen, og det afspejlede sig i fremmødet til tirsdag aftens koncert i Byparken, der måske ikke var helt på højde med det til Wafande i sidste uge, men heller ikke var langt fra. Og dele af publikum demonstrerede også deres kendskab til Jacob Dinesen ved at synge med på hans sange,

Hovedpersonen selv kvitterede ved at takke for den modtagelse, han og hans band har fået rundt omkring på Sjælland, og han nævnte, at han havde set frem til at råbe »Hva' så Roskilde«, omend han var nødt til at komme med tilføjelsen »... Bypark!«