Billeder: Til DM i motocross

Roskilde - 13. august 2017 kl. 16:22

Af Lars Kimer

Indrømmet. Jeg har aldrig været til motocross før. Men så var en DM-afdeling på banerne i Hedeland vel et meget godt sted at begynde. Larmen fra de mange maskiner var overvældende for sådan en motocrossjomfru som mig, men det samme var både mængden af mennesker, som sværger til sporten og den mængde lir - boder og merchandise, som fulgte med arrangementet.

Det er andet år i træk, at Hedelands Motorklub er arrangør af en DM-afdeling. En afdeling som jyderne bander langt væk, men som de sjællandske kørere finder ganske rimelig fordi banen er noget hårdere end de jyske baner og dermed er den med til at udligne den fordel jyderne har fordi de fleste afdelinger køres på de bløde, sandede jyske baner.

- Det er afgjort en fordel for os der er vandt til at køre på de hårde baner her på Sjælland, fortæller Andreas Falden fra Solrød. Han stiller til start for Hedelands Motorklub i MX1-klassen, klassen for 450 kubik-motocrosscykler. For folk uden kendskab til motocross, så er det den fineste klasse.

Anders Falden kvalificerede sig til de to heat i tredje bedste tid, men det gik ikke helt så godt. Efter første omgang i første heat lå han nummer 9.

At det virkelig er de bedste af de bedste de cirka 2000 tilskuere var kommet for at se, slås fast af, at to af kørerne kører hold-VM for Danmark i England om nogle uger.

Også Mathias Tang fra Gadstrup stiller til start. Det er i den mindre klasse 250 kubik og første heat blev ikke den håbede succes.

DAGBLADET finder ham liggende på en madras ved sin teambil. Overkroppen er bar og han får massage.

- Jeg røg med i et styrt, men kom op igen. Så knækkede min gearpedal. Jeg har haft noget hold i rygge på det seneste, det driller, forklarer han om årsagen til, at han udgik i det første heat.

Også Mathias Tang har kørt motocross siden han var 3-4 år gammel. Forude venter en kikkert-operation for det 18-årige talent. Han bruger næsten al sin fritid på motocross, når dagens arbejde som skiltetekniker-lærling er overstået.

- Det er bare så fedt at her er så mange mennesker for at se løbene. Det giver virkelig et boost til os kørere og sporten generelt, siger han.

Motocross-sporten har også fået et løft ved at DR har taget det ind under hatten DR Ekstremsport og de sendte fem timers motocross på nettet.