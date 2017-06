Se billedserie 2. klasserne var på besøg i domkirken, hvor de så de lokale folkekirkepræster optræde som personer fra Biblen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Billeder: Sidste chance for Jesus

Roskilde - 15. juni 2017 kl. 16:20 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem skal være Jesus? Det er spørgsmålet, når folkekirkepræsterne i Roskilde Domprovsti hvert år inviterer 2. klasserne i kommune på besøg i Roskilde Domkirke, hvor de kan opleve præsterne i rollerne som bibelske personer.

I år blev Jesus spillet af Paul Kofoed Christiansen, som til efteråret går på pension efter 30 år som sognepræst i Roskilde Domkirke,

- Så det var sidste chance, siger Paul Kofoed Christiansen, som havde valgt at iføre sig paryk og kunstigt skæg for at ligne sin rolle.

- Min tidligere kollega Per Vibskov havde skægget til det, men jeg har været nødt til at bruge kunstige hjælpemidler, siger han.

Ida Kruse Schaumburg-Müller tiltrådte i starten af året som konstitueret sognepræst i Snoldelev-Tune, så for hende var det første gang, hun prøvede at være med til »På sporet af Jesus«. Rollerne går altid på skift, så ingen får lov at spille den samme mere end to år i træk, og Ida Kruse Schaumburg-Müller havde fået tildelt rollen som Maria Magdalena.

- Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og børnene er glade for at se figurerne blive vakt til live. Det ville jeg gerne selv have prøvet, da jeg var barn, siger hun.

Ida Kruse Schaumburg-Müller oplever, at børnene går op i det med liv og sjæl.

- Der var en dreng, som forklarede mig, at de havde taget en tidsmaskine tilbage i tiden, og at han blev nødt til at fortælle mig, at Jesus altså skulle dø. De lever sig rigtig meget ind i det, og nogle af dem tror, at vi ikke ved, hvad en computer er, siger hun med et smil.