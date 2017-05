Billeder: Lær at håndtere årstidens grøntsager

Se billedserie De to 12-årige veninder Maja Fisker og Camille Jensen er i gang med at tilberede løg i Madværkstedet. Foto: Hans Jørgen Johansen

Roskilde - 27. maj 2017 kl. 08:20 Af Christina Ledertoug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor kommer grøntsager fra, hvordan skal de tilberedes for at sikre den bedste smag, og hvornår er en grøntsag i sæson?

Det kan publikum til dette års Roskilde Dyrskue blive klogere på i Madværkstedet, hvor Sæson.dk byder indenfor.

Bag Sæson.dk står Dansk Gartneri, og her inviteres publikum hen til skærebrættet for at arbejde med de danske råvarer og få ny inspiration og tricks af kyndige medhjælpere.

- På Madværkstedet bruger vi råvarer fra de producenter og gartnerier, vi samarbejder med, til at vise sæsonens grøntsager for forbrugerne. På den måde kan vi vise publikum, hvor grøntsagerne kommer fra, og hvor nemt det er at lave sunde og lækre måltider, siger Nicoline Lund, projektleder hos Sæson.dk.

På Madværkstedet findes to køkkener, og der er plads til otte deltagere i hvert køkken. Her får deltagerne kyndig vejledning i, hvordan man kan bruge råvarerne på mange forskellige måder og med mange forskellige krydderier.

To af deltagerne er de to 12-årige veninder Maja Fisker og Camille Jensen.

- Det er sjovt at være med til at tilberede mad, og på den her måde lærer man en masse om, hvordan man kan bruge grøtsager på forskellige måder, fortæller de.

Deres opgave i køkkenet er at tilberede løg på forskellige måder.

Få en snak med avlerne Efterfølgende kan gæsterne besøge avlerne, hvorfra nogle af grøntsagerne til Madværkstedet kommer. Her kan man få en snak om dyrkning og kvalitet samt købe de lækre råvarer med hjem.

- Vi er her for at vise det arbejde, vi gør i de danske gartnerier, og for at give børn en større forståelse for, hvor grøntsagerne kommer fra, inden de ender i køledisken, siger Kurt Kristensen, der er gartner og medlem af Dansk Gartneris hovedbestyrelse.

Man kan blandt andet møde gartnerierne Alfred & Kathrine, Sandet, Hedegården, Regnemark/Aroma Tomater, Glade Grøntsager og Legro.

Det er gratis at deltage, og Madværkstedet er for både børn og voksne. Madværkstedet finder sted alle dage under dyrskuet og løber hele dagen. Det varer cirka 30 minutter, og man finder Madværkstedet i Spisekammeret.