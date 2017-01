Se billedserie Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Gulddysse Kulturgård tiltrækker de kreative

Roskilde - 22. januar 2017

400 kreative kunsthåndværkere har deres gang i Gulddysse Kulturgård, der er et kulturværksted og et kreativt miljø, hvor kunsthåndværkere kan komme og skabe deres kunst. Men stedet er også åbent for alle, der ikke er medlemmer. Det sker blandt andet, når der er udstillinger på gården. Det kan være medlemmernes egen værker, som udstilles ved for- og efterårsudstillingerne, eller det kan være indbudte kunstnere, som får lov at fylde rammerne ud.

- Vi elsker at have folk udefra til at udstille. Det er jo også en form for inspiration til alle vores egne medlemmer, lyder det fra formand for kulturgården, Marianne Druedahl, som glad og gerne indrømmer, at hun ikke er født kreativ.

Det er der så til gengæld så mange andre som er, og medlemmerne kommer i dag fra både Gilleleje, Greve og Lyngby, men de fleste er naturligt nok fra lokalområdet.

- Specielt vores sølvværksted trækker folk til langvejsfra. Vi er et af de få sølvværksteder på Sjælland, hvor kunsthåndværkere kan komme og skabe deres smukke smykker, siger Marianne Druedahl.

Ud over de mange værksteder, så bruger foreningens medlemmer gården til at lave foredrag og andre kulturelle begivenheder. Eneste betingelse er, at arrangementerne økonomisk kan bære sig selv.

Her henter jeg inspiration

Ulla Agathon, et af medlemmerne, bruger hurtigt et par dage om ugen på at male på gården.

- Det er fantastisk at komme her og stå med staffeliet. Jeg elsker de dage, hvor jeg bare er her for mig selv. Men de dage, hvor jeg maler sammen med andre, får jeg en masse inspiration med hjem. Vi hygger os, vi giver noget til hinanden. Så kommer der måske folk forbi, som har gået en tur i skoven. De banker på, og så får de lov at gå rundt og se huset. Der er altid kunst på væggene, forklarer hun.

