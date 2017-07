Billeder: Glade Børn på vej til Frankrig

For det første blev holdet sendt af sted fra BC Catering på Langebjerg i stedet for Roskilde Havn eller Stændertorvet, og for det andet er der færre deltagere med i år. Det skyldes ikke manglende interesse, men er et bevidst valg fra arrangørernes side.

- I år er der 70 i feltet, selv om vi godt kunne være 100, som vi plejer. Men der er en psykologisk grænse for, hvor mange man kan magte, hvis man også skal være social efter en dag på cyklen. Vi vil gerne undgå, at folk sidder sammen med de samme 10 hele tiden, for meningen er, at vi skal have dem blandet om aftenen. Men vi har også erfaret, at 100 mennesker er mange at holde styr på, og det kan let blive stressende, bare for os servicefolk, men også for cyklisterne, siger Team Glade Børns tovholder Stiig Broby.