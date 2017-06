Billeder: De har tabt 185 kilo ren fedt

Se billedserie Hele plænen er fyldt med aktive mennesker, som er i gang med en af de fem øvelser, de skal lave til dagens træning. Hver gang der er Fit Challenge, er programmet forskelligt, så deltagerne får prøvet en masse forskellige øvelser eller lege. Foto: Anders Ole Olsen

Roskilde - 24. juni 2017

Et par gange om ugen møder 100-200 personer op og træner på plænen bag Dåstrup Skole. Konceptet hedder Fit Challenge, og det er kommet for at blive.

Det er Herbalife Fit Challenge, som står for træningen. Konceptet er, at deltagerne har en træningsmåtte med, og så er der hver gang et nyt program, hvor de bliver udsat for øvelser eller lege, som styrker eller får pulsen op. Der er fem coaches, som sørger for, at deltagerne laver øvelserne korrekt.

- Vi vil gerne lære folk de basisøvelser, som gør en forskel, siger Morten Porsdal, som også er coach.

Viby-holdet er i gang med den anden omgang. Deltagerne betaler for otte ugers træning ad gangen. Så er der træning to gange om ugen i én time. Denne gang er der tilmeldt 220 deltagere, hvoraf de cirka 100 også var med på den første omgang.

Hvis de vil, kan deltagerne blive vejet og skannet før og efter de otte ugers træning. Til den første omgang var der 100 til slut skanning, og de havde tabt 185 kilo ren fedt.

- Vi har folk på alle niveauer, siger Morsen Porsdal og fortæller, at træningen gerne skal få fat nogen af dem, som ikke orker at gå i træningscenter eller blive involveret i motion i foreningssammenhæng.

