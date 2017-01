Se billedserie Per From Sivertsen har nået meget forskelligt i sit liv, men roen og glæden har han fundet i sin passion, sin hobby, sit arbejde. Han lever af at restaurere gamle møbler fra sit værksted i hjemmet i Vindinge. Foto: Mie Neel

Billeder: De gamle møblers mester

Roskilde - 21. januar 2017 kl. 18:21 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brændeovnen knitrer lystigt, og Per Sivert har fattet slibemaskinen for at give sig i kast med det svenske klapbord, som indtil videre er blevet afrenset. Vi står midt i hans værksted i Vindinge, og der er enten værktøj, møbler eller reservedel til møbler fra gulv til loft i hele værkstedet.

- Det er godt medtaget, så der skal laves en del, men det kan blive rigtig godt, siger Per Sivert og fortæller, at han for nylig afleverede et lignende bord til det nye L.A. Ring besøgssted i Roskilde.

I 34 år har Per Sivert puslet rundt i sit værksted mellem vitrineskabe, bogskabe, spiseborde og købmandsdiske. Skulle der være en ren stump træ, som ikke står til at redde, så ender den i brændeovnen. For den bedste varme i verden kommer fra en brændeovn, hvis du spørger ham.

I baghuset på hjemmeadressen driver han Pers Afsyring og Antik. Afsyringen er det så som så med, for siden 2009 har han fået afsyret hos en samarbejdspartner, men restaureringen tager han sig selv af.

- Det er så synd at smide de gamle møbler ud. De kan sagtens holde i 100-200 år. Det er jo ikke Ikea-kvalitet, siger han og afslører sit forhold til den svenske boligmastodont

Det er dog ikke alle møbler, som står til at redde. Per Sivert ser altid møblerne, han skal restaurere, før han siger ja eller nej til en opgave.

- Det hænder, at jeg siger til folk, at det, de kommer med, skal køres til Kirkens Korshær eller lossepladsen. Det er altså ikke alt, der kan laves, siger han og stiller slibemaskinen fra sig.

Ved siden af Pers værksted ligger der et lokale, som er fyldt med gamle færdigrestaurerede møbler. Det er ting, Per har købt på loppemarkeder, genbrugsforretninger eller ting, han har byttet sig til og efterfølgende restaureret.

- Det er jo ikke alle, der er så heldige lige at arve. Derfor har jeg de her møbler stående, siger han og klapper en gammel apotekerdisk.

Vil man have et møbel malet, så kan det af og til lade sig gøre, men der er altså grænser.

- Jeg elsker selv de rå træ, og når folk kommer og spørger, om jeg vil male deres mahognikommode, så siger jeg nej. Man maler sgu ikke en mahognikommode, siger han.

Du kan læse hele interviewet med Per Sivert i lørdagens udgave af DAGBLADET Roskilde.