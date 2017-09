Billeder: Cirkus Arena optrådte for plejehjemmene

Man er aldrig for gammel til at tage i cirkus. Derfor havde Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune mandag eftermiddag arrangeret en særforestilling i Cirkus Arena for kommunens plejehjem.

Men det var ikke kun de ældre, som tog plads på tilskuerrækkerne, for Seniorhøjskolen havde udvidet invitationen til også at gælde de pårørende, så børn, børnebørn eller oldebørn kunne tage med.

- Det er rigtigt vigtig at skabe gode oplevelser og aktiviteter for vores ældre borgere. De har stadig behov for at dyrke interesser og føle, at de ligeledes kan bidrage og give gaver eller invitere deres børn, børnebørn eller oldebørn ud, siger Pia Schwerdtfeger, leder af Seniorhøjskolen.