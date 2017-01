Billeder: Bisse var med til at fejre Kulturbasen

Dorrit Birklund er med stor sandsynlighed den eneste i verden, hvis stillingsbetegnelse er »kulturbasebestyrer«. Det hed stillingen, da hun i 1996 blev ansat af Roskilde Kommune til at lave en hjemmeside, der skulle samle alle lokale arrangementer og begivenheder, fordi det var gået op for kommunen, at internettet nok var andet end en kortvarig modedille.

Dorrit Birklund vidste, at hvis hun skulle løse opgaven inden for det halve år, var hun nødt til at tage udgangspunkt i et eksisterende system frem for at opbygge et fra bunden.