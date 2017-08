Billeder: 15.000 var til Roskilde Airshow

For 12. gang bragede Roskilde Airshow igennem luftrummet over Roskilde Lufthavn. Siden Roskilde Airshow afviklede det første show i 1995 og hvert andet år siden, har det vokset sig større og henvender sig i stadigt stigende grad til bredere publikum.

- Jeg tror, vi har haft i omegnen af 15.000 besøgende hen over weekenden. I de første år var det mest nørderne, der kom. De kommer stadigvæk. Men igennem de seneste år har det vokset sig større, og nu kommer der rigtig mange familier herud og bruger en hel dag her. Hen ad vejen har vi fået flere boder og flere muligheder for bespisning. Nu foregår der næsten lige så meget på jorden, som der gør i luften. Vi har også militærkøretøjer fra krigen herude, som man kan se. Så der er noget for alle, siger Roskilde Airshows formand Per Faldborg Olesen, der er uddannet erhvervspilot og har været ansat i SAS i 45 år. De fleste af dem som trafikchef.