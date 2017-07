Send til din ven. X Artiklen: Biljagt med god gevinst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biljagt med god gevinst

Roskilde - 21. juli 2017 kl. 12:11

Det sidste, en 20-årig bilist fra Silkeborg, ønskede at se i bakspejlet, var formentlig en politibil, og så var gode råd dyre, da der pludselig var en sirene og et blåt blink, der blev tændt på bilen bagved.

Det skete lidt før klokken 21 torsdag aften, da bilen med den 20-årige bag rattet og hans 21-årige kammerat på passagersædet var på vej gennem Gundsømagle - og det fik den 20-årige til at træde hårdt på speederen i et forsøg på at undslippe ordensmagten og slippe for de konsekvenser, mødet måtte få.

Forsøget mislykkedes, for allerede i Østrup var politiet i stand til at standse de flygtende.

Grundene til, at de to unge mænd ikke ville møde politiet, var mange.

For det første havde den 20-årige ikke noget kørekort. Efter at være blevet dømt i retten har han nemlig tidligere mistet retten til at føre bil.

For det andet var bilen, han var fører af, ikke indregistreret. Ganske vist havde den nummerplader på, men de var blevet stjålet i Køge i mandags.

Om det er muligt at bevise, at det er den 20-årige selv, der stod bag tyveriet, er tvivlsomt, men han vil formentlig kunne dømmes for hæleri, lige som han skal stå til ansvar for at have kørt rundt i bil uden de lovpligtige forsikringer.

Begge mænd blev anholdt. Det viste sig nemlig også, at kammeraten på passagersædet var efterlyst af Københavns Politi for butikstyveri, så han blev sendt videre til afhøring i hovedstaden.