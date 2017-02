Bilist havde sne i næsen

Efter at sneen havde pudret landskabet grundigt, vovede en 24-årig mand fra Roskilde sig alligevel ud på vejene i bil. Det endte ikke godt for ham - ikke fordi han kørte i grøften, men fordi han på Gyvelvej blev spottet af en politipatrulje, der standsede ham. Så viste det sig, at det ikke kun var landskabet, der var blevet pudret for nylig. Også bilisten havde taget nogen »sne,« og så blev anholdt, så der kunne blive taget en blodprøve, der nu skal analyseres til brug i en kommende retssag, hvor den 24-årige vil blive tiltalt for narkokørsel.