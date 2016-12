Se billedserie Bebyggelsen af Skousbo-arealet bliver indledt i det mest bynære hjørne. Syvmose Allé med indkørsel fra Ørstedvej bliver fordelingsvej. Udstykningen begynder efter nytår.

Bilejere i ny udstykning får det svært

Roskilde - 22. december 2016 kl. 14:02 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalplanen for den mest bynære del af Skousbo-arealet faldt på plads onsdag aften, hvor samtlige 31 medlemmer i byrådet endte med at stemme for planen, der giver op imod 100 boliger - etageboliger i fortrinsvis tre etager samt tæt-lave boliger - langs den kommende Syvmose Allé.

Men der er delte meninger om, hvorvidt der er afsat tilstrækkelig med plads til parkeringspladser i området.

Normalt opererer man med halvanden p-plads pr. bolig, og i det ny kvarter vil der kun være 1,2 plads for hver bolig, hvilket skulle være et incitament til at benytte offentlig transport frem for at tage bilen.

- Hver gang vi bygger boliger, er vi nødt til at tænke trafik ind, og den er udfordret, og der er en togbetjening, der gør det muligt at tage den offentlige transport, sagde Daniel Prehn (S).

Karsten Lorentzen (DF) var helt uenig.

- Hvis Skousbo skal blive så attraktivt som muligt at bosætte sig i, og der er to tog i timen, så må vi gå ud fra som en selvfølge, at bilen bliver det primære transportmiddel, som vi skal sikre tilstrækkelig plads til, sagde han.

