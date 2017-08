Bilejer uden kørekort fik beslaglagt sin bil

Betjentene fik fat i den undløbne, der viste sig at være en 49-årig mand fra Korsør, som ikke kunne forklare sin reaktion. Han blev kortvarigt anholdt, fordi han var påvirket af spiritus og var mistænkt for at have kørt bilen, men det nægtede han og sagde, at det var den anden mand, som havde siddet bag rattet og i øvrigt var ejer af bilen.