Bilejer risikerer sigtelse for at få sin bil stjålet

Man kan som bilejer få en bøde for at få sin bil stjålet, hvis man er så skødesløs at gå fra den i tomgang.

Som om det ikke er ærgerligt nok at få stjålet sin bil, risikerer en 34-mand fra Oksbøl at blive sigtet af politiet for at være for skødesløs, da han lod den stå i tomgang.