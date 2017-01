Bibliotek skal flytte ind på torvet

Forslaget indebærer også, at der bliver bygget almene ældreboliger, hvor biblioteket ligger i dag. Det er der efterspørgsel på, og ejendomsselskabet Domea er interesseret i at opføre dem, hvilket også giver kommunen penge til at investere i Vibys bymidte.

Der mangler dog stadig private investeringer for at få ført planen ud i livet.

Håbet er, at kommunen selv kan vække investorerne ved at skubbe til udviklingen med bibliotekssalget.

- De står desværre ikke i kø for at investere, men jeg er overbevist om, at Viby har meget at byde på, og vi skal bare have gjort det endnu mere tydeligt, siger Joy Mogensen.