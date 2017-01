En 31-årig mand fra Kalundborg blev så sur over et Facebook-opslag fra en politiassistent hos Midt- og Vestsjællands Politi, at han ringede til politigården i Roskilde og kom med trusler mod betjenten. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Betjent truet efter opslag på Facebook Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Betjent truet efter opslag på Facebook

Roskilde - 06. januar 2017 kl. 16:36 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Syv dages betinget fængsel er den forholdsvis milde straf, Retten i Roskilde har idømt en 31-årig mand fra Kalundborg for at have truet en politibetjent.

Truslerne blev fremsat telefonisk, da den 31-årige ringede 114. Han fik ikke fat i politiassistent, som hans vrede var rettet imod, men derimod en assistent, som blev den der måtte lægge øre til truslerne.

Den 31-årige sagde bl.a. at »vi nok selv må tage affære, hvis det fortsætter,« og »så må vi finde nogle guns frem og skyde ham i stykker eller et eller andet, for det dér, det finde jeg mig ikke i!« Han sagde også, at politiassistenten risikerede »at komme op at hænge i en meget tynd tråd.« I retten nægtede den 31-årige først at have sagt det, som han var anklaget for, men den udlægning, der kom fra assistenten, der havde taget imod hans opkald, blev til fulde bekræftet af den optagelse af opkaldet, som også indgik i bevismaterialet.

Retten fandt, at assistenten havde ret i at opfatte den 31-åriges verbale udgydelser som trusler imod politiassistenten. At true ordensmagten er en alvorlig ting, men den 31-årige slap dog med en straf på syv dages betinget fængsel.

For retten var det nemlig en formildende omstændighed, at truslerne ikke knyttede sig til politiassistentens udførelse af arbejdet. Reaktionen var derimod udløst af et Facebook-opslag, som politiassistenten havde lagt op på sin private Facebook-profil i anledning af sin medvirken i et tv-program.

Den betingede dom har en prøvetid på et år.