Betjent sparket af diskoteksgæst

Roskilde - 12. september 2016 kl. 12:18 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik desværre alt andet end stille for sig, da en 20-årig mand fra Roskilde blev bortvist fra diskoteket Dansebar i Jernbanegade i de meget sene nattetimer natten til søndag.

Først havde diskotekets dørmænd forsøgt at håndtere den 20-årige, som var blevet bortvist fra diskoteket.

Det blev den unge mand så sur over, at han var voldelig over for dørmændene, som gjorde deres til at få manden pacificeret.

Da politiet ankom, gik manden igen amok og endte med at sparke ud efter både dørmænd og betjente. Det var her, at den 20-årige fik plantet et solidt spark på kroppen af en betjent.

Betjenten kom dog intet til, da den skudsikre vest tog af for sparket.

Den godt berusede unge mand kunne herefter nyde stilheden i detentionen, indtil han op ad formiddagen blev lukket ud.

Den 20-årige forklarede, at han var blevet sur over at være blevet bortvist fra diskoteket, og tumulten opstod, da han forsøgte at komme tilbage på diskoteket. Den 20-årige vil nu blive indkaldt til et retsmøde, hvor sagen vil blive afgjort.