Beredskabschef ønsker sig spor langs Værebro Å

Roskilde - 28. december 2016 kl. 17:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da prinsesse Marie tirsdag var på besøg i Jyllinge Nordmark for at se på situationen efter stormfloden, kom hun til at spørge ind til, hvordan det er at arbejde i det terræn, der er mellem husene og Værebro Å.

Beredskabschef Lars Robetje sagde direkte i den forbindelse:

- Jeg kunne godt ønske mig et spor, en sti, noget mere jævnt og fast til at arbejde på i de her situationer, men lige nu er det et naturområde, lød hans svar.

Beboere som DAGBLADET har talt med, bakker beredskabschefen op.

- Det har beredskabschefen fuldstændig ret i. Det ville være meget lettere, og vi ønsker os også den mulighed, siger Philip Lange Møller, formand for digelaget i Jyllinge Nordmark.

Formand for grundejerforeningen Bodshøjgaard Kim Boddum er helt på linje.

- Det er en sump. Der hænger gravmaskiner på larvefødder fast derude. De bliver et helvede at få fri. Det er jo i virkeligheden et østdige langs fjorden, vi taler om. Fem meter bredt, stabilgrus. Så kender du højden hele vejen, der er ingen lunker, du har fast grund, og så kan man lægge en watertube på toppen, og så kommer folk næppe til at høre mere til os langs med åen, siger han.