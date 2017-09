Med det nye budgetforlig melder beredskabet nu ud, at det for første gang er sikre på at have watertubes til alle 3,5 kilometer rundt om Jyllinge Nordmark. Foto: Peter Andersen

Beredskabschef garanterer: - Vi har watertubes til hele Jyllinge Nordmark

Beboerne i Jyllinge Nordmark foreslår nu, at man kan lukke Værebro Å opstrøms fra den vandplagede bydel, når der kommer varsel om stormflod. Det vil betyde, at vandet kan stuves op på alle de lave enge langs med åen opstrøms fra Jyllinge Nordmark, skriver dit lokale dagblad, DAGBLADET Roskilde.

- Vi arbejder med, hvad vi ved, der virker, og vi har set watertubesene virke. Med det nye budgetforlig i Roskilde Kommune så er jeg nu tryg ved at sige, at vi har 3,5 kilometer watertubes liggende til vores disposition. De skal ikke andre steder hen end til Jyllinge Nordmark. De bliver øremærket til området. Vi ved også nu, at vi har tilstrækkelig med pumpekapacitet til Jyllinge Nordmark til, at vi kan pumpe eventuelt undersivende vand ud. Lige som med watertubesene ligger de på lager og er øremærket til området, siger Lars Robetje, direktør i Østsjællands Beredskab, som kalder løsningen for en permanent midlertidig ordning.