Beredskabet er bagud - men foran vandet

Der bliver knoklet på højtryk for at sikre mod nye oversvømmelser i Jyllinge Nordmark.

Han havde håbet på, at alle watertubes ville have været rullet ud og fyldt inden mørkets frembrud. Det når man ikke, så arbejdet fortsætter ufortrødent - men han er sikker på, at alting nok skal nå at komme på plads i tide.

I alt 3000 meter watertubes er allerede på plads. På størstedelen af strækningen er det tubes af den type, der tidligere har været brugt i Jyllinge Nordmark og andre steder - dobbelt tubes, der ligger ved siden af hinanden. Men på to kortere strækninger er der over nogle få hundrede meter tale om en ny type watertubes, hvor en tredje tube placeres oven på de to nederste. Når alle tubes er rullet ud og fyldt med vand, skulle området være sikret mod indtrængende vand op til kote 2,0, dvs. til to meter over daglig vande. Den aktuelle prognose forudser en maksimal vandstand på 179 centimter over daglig vande. Det niveau når vandet mellem klokken 8 og 9 tirsdag.