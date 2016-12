Foto: Hans-Jørgen Johansen Foto: Hans Jørgen Johansen

Beboere vil have bedre plan før næste stormflod

Roskilde - 28. december 2016 kl. 13:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Kimer

Beboerne i Jyllinge Nordmark oplevede nogle af de samme problemer i indsatsen fra beredskabet under Urd som under Egon.

- Der er ting, vi påpegede som problematiske efter indsatsen under Egon i 2013, som der ikke er blevet rettet op på, lyder det fra formand for digelaget i Jyllinge Nordmark Philip Lange Møller oven på stormfloden, som ramte området tirsdag.

- De tre helt overordnede ting, som kunne være gjort bedre, er planlægningen inden, kommunikationen under og så brugen af den detaljerede lokale viden. Det er alle sammen ting, vi har påpeget før, siger Philip Lange Møller, som bakkes op af to grundejerforeningsformænd, som DAGBLADET har talt med her dagen derpå.

- Helt konkret skal der bare ligge en drejebog. Det mandskab skal vi bruge der, det materiel skal vi bruge der, vi kan hente tingene her, og forholdene på strækningen er sådan, så planen skal rulles ud i denne rækkefølge. Det er ikke min opfattelse, at den plan der ligger er god nok endnu, lyder det fra Kim Boddum, formand for Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

