Basketballklub har overvundet krise

Roskilde - 01. februar 2017 kl. 06:48 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et år siden var Roskilde Basketball Club ude i en voldsom krise, der kunne have ført til en lukning af den hæderkronede klub, der tilbage i tiden toppede med flere end 300 medlemmer og hold i landets bedste rækker blandt andet herreligaen.

For 10 år siden begyndte det imidlertid at gå tilbage. Herreholdet mistede sin plads i landets bedste række og måtte siden lukkes. Det samme skete for kvinderne, hvis førstehold også blev lukket for et par sæsoner siden.

Helt galt så det ud for Roskilde Basket, da klubbens bestyrelse valgte at trække sig forud for generalforsamlingen i 2016 uden, at der var afløsere klar. Det fik turneringsleder Henrik Døcker i aktion. Han henvendte sig til én af klubbens tidligere herrespillere, Anders Mortensen, med et forslag, der skulle vise sig ikke var til at sige nej til.

Forslaget gik ud på, at hvis Anders Mortensen påtog sig formandsskabet, så ville Henrik Døcker stille op som næstformand og Finn Saxild som kasserer. Desuden var en forælder klar til at tage en tørn. Han har dog siden måttet trække sig, til gengæld er Lau Dall kommet med som menigt bestyrelsesmedlem. Dermed kunne der inviteres til generalforsamling i maj med ordene »de fleste af posterne er besat, så der er ingen fare ved deltagelse«.

- Den ny bestyrelse lagde fra start en plan, der skulle bryde tilbagegangen. Klubben var nede på blot 66 medlemmer. Heldigvis rygtedes det hurtigt, at basketball var kommet over den værste krise. Mange tidligere medlemmer viste interesse for at komme tilbage, og især på kvindesiden har det båret frugt, siger Anders Mortensen.

Kort efter generalforsamlingen kunne man i maj på klubbens facebookside læse, at dameholdet er ved at genopstå. Otte spillere er allerede klar. Aktuelt lyder klubbens medlemstal på 120, altså næsten en fordobling siden generalforsamlingen. Det har betydet tre nye hold i turnering, en økonomi, der giver plads til udvikling og ikke mindst et dameførstehold, der er tilbage på toppen i 2. division og tæt på at have kvalificeret sig til oprykningsspillet til 1.division.