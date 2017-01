Banksagens svage led udstillet

Der blev sat en tyk streg under et af de svage led i Finansiel Stabilitets sag mod Roskilde Banks bestyrelse, direktion og revision i den sidste del af afhøringen af Birgitte Hove fra Ernst & Young.

Det skete i forbindelse med, at FS' advokat, Christian Alsøe, præsenterede Birgitte Hove for de notater, som bankens interne revision havde lavet efter gennemgang af bankens store engagementer.

Efter FS' opfattelse lader notaterne meget tilbage at ønske. Birgitte Hove var dog fuldstændig overbevist om, at alle relevante oplysninger havde været tilgængelige, og delte de stævnedes advokaters opfattelse af, at der er huller i det materiale, som Finansiel Stabilitet har været i stand til at skaffe til brug for sagen.