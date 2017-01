Ernst & Young havde intet at udsætte på Roskilde Banks interne revision. Foto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen

Banksagen: Intern revision fungerede fint nok

Roskilde - 19. januar 2017 kl. 10:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den interne revision i Roskilde Bank var ikke underbemandet.

Netop den interne revision har ellers været i fokus i banksagen, hvor der er blevet tegnet et billede af, at afdelingen - i hvert fald i perioder - var hårdt presset og havde problemer med at honorere de krav, der blev stillet.

Birgitte Hove, der var en central del af holdet hos den eksterne revisor, Ernst & Young, afviste imidlertid, at intern revision var mandskabsmæssigt udsultet.

- For alle årene 2005, 2006 og 2007 er det min vurdering, at intern revisions ressourcer, kompetencer og uafhængighed var god nok til, at vi kunne basere vores revision på deres arbejde. Der vil altid være travlhed i perioder, men også i 2006, hvor intern revision var lidt nede på ressourcer, syntes vi samlet set heller ikke, at det var et problem, sagde Birgitte Hove, da hun afgav forklaring for Østre Landsret.

I 2005 lod Finanstilsynet de første ord falde om, at man syntes, at en stor del af bankens udlån blev bevilget som presserende bevillinger.

- Betød det noget for dig? spurgte Anders Tengvad, advokat for Ernst & Young.

- Jeg har lyst til at sige nej. Det, der var vigtigt for revisionen, var, at lånene blev bevilget på rette sted, og det viste revisionen jo, at de blev efterfølgende. Jeg har ikke forholdt mig til, om de presserende lån nu også var presserende, kun om de bevilget korrekt, svarede Birgitte Hove.

