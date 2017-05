Roskilde Banks formand ved krakket, Peter Müller, kunne ifølge sin advokat ikke vide, at den var gal. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Bankformands forsvar: Der var ingen faresignaler at se

Roskilde - 09. maj 2017 kl. 11:53 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen parter i den langstrakte Roskilde Bank-sag kan være i tvivl om, at bestyrelsesformand Peter Müllers advokat ikke kan se, hvordan han og den øvrige bestyrelse skulle have forudset, at banken i sine sidste år havde kurs mod undergangen.

Søren Halling-Overgaard har brugt det meste af sin procedure over to dage på at slå sin pointe fast med syvtommersøm, dobbeltunderstreget den med fed og markeret den med gul overstregning.

Advokaten har mere end svært ved at se, hvilke advarselslamper bestyrelsen skulle have reageret på, når to forskellige bankdirektører og Finanstilsynet sagde god for Roskilde Banks solvensbehov - der under hensyn til bankens risici skal sikre, at den har kapital til at svare fortsætte sin drift.

- Hvad er det helt konkret, bestyrelsen skulle have forholdt sig til her i sommeren 2007? spurgte Søren Halling-Overgaard med henvisning til, at tilsynet et år før konkursen havde godkendt bankens solvensbehov og gennemgået alle de væsentligste kunder.