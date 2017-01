Bankens kreditpolitik kunne fraviges

Det var det, blev det straks dokumenteret. I detailinstruksen stod nemlig bl.a., at banken foretrak et forslag eller etapeopdeling af projekter. Alligevel finansierede bankens som bekendt mange store byggerier uden nogen form for forslag.

- En kreditpolitik er ikke så stringent, at man altid skal følge den. Når der står, at man i videst muligt omfang skal have et forslag, betyder det ikke, at man ikke kan fravige det. I sidste ende er det bestyrelsen, der skal beslutte, hvilken risiko man vil tage, men når kreditpolitikken blev fraveget, har de lagt vægt på noget andet, når de lånte penge ud, og så var det min opgave at vurdere, at engagementet blev målt og indregnet korrekt, sagde Birgitte Hove.