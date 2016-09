Mørke skyer over Roskilde Bank. I begyndelsen af 2007 lykkedes det dog at få en fin rating af Moody?s, hvilket gav fornyede muligheder for at finansiere den voldsomme vækst. Men den pæne karakter skyldtes ikke mindst, at Moody?s havde taget kalkuleret med, at banken ville blive reddet, hvis den kom i krise. Foto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen

Bank tvunget til gambling med rating

Roskilde - 13. september 2016 kl. 15:45 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var både nødvendigt og risikabelt, da Roskilde Bank i slutningen af 2006 besluttede at få en rating.

Det forklarede Flemming B. Nielsen, da erstatningssagen i kølvandet på bankens krak fortsatte mandag i Østre Landsret.

Bankens kraftige vækst stillede store krav til likviditeten, der var spændt til det yderste. Den krævede konstant optagelse af nye lån, og på de halvårlige rundture, som vicedirektør Arne Wilhelmsen og arbitragechef Per Rasmussen plejede at foretage til europæiske banker for at skaffe funding, blev det sværere og sværere at få lån.

Ikke mindst fordi Nykredit havde smækket kassen i med en klar besked om, at Roskilde Bank burde stoppe væksten og fokusere på konsolidering.

- De fleste banker flagede, at de havde risiko nok med banken. Derfor drøftede vi, om vi skulle have en kredit- rating, huskede Flemming B. Nielsen.

Han promoverede selv forslaget, men Niels Valentin Hansen og Arne Wilhelmsen skulle først overbevises - ikke kun fordi rating aldrig tidligere var givet til så lille et pengeinstitut, men også fordi risikoen for, at øvelsen gav bagslag, var til at få øje på.

- Risikoen var også, at hvis man var på vej til at få en dårlig rating, skulle man nå at lukke processen ned, inden man faktisk fik den, og samtidig skulle ingen få noget at vide om det, for så kunne det være vanskeligere at få de syndikerede lån, vi havde brug for, sagde Flemming B. Nielsen.

Der blev enighed om at bede Moody's om at lave en rating af banken, som håbede, at ratingen ikke blev lavere end BBB+, hvilket er karakteren over »junk bonds«.

- Hvis vi fik BBB+, så kunne vi hente likviditet. Så var det bare et spørgsmål om, hvad vi skulle betale for den. Vi kunne også være heldige at få ratingen A3, sagde Flemming B. Nielsen.

