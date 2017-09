Først lød opgaven på et røgtjek, men pludselig var meldingen, at der var brand i et hus på Ramsøvejen. Et køkken udbrændte, og måske har en bamse været involveret i branden. Foto: Kenn Thomsen

Bamse brændt af i køkken

- Jeg får at vide, at der er en smule røg, så jeg ringer til medarbejderen fra skadesfirmaet for at høre, hvad han vil have, at jeg skal. Han fortæller, at der ikke er brand, men at han gerne vil have, at jeg kigger ud til et eftersyn. Fire-fem minutter efter ringer han igen og fortæller, at nu er der ild i køkkenet og røg i hele huset, fortæller Gert Moldt, som egentlig var kørt alene mod adressen, men nu får alarmeret brandbilerne.