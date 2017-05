Se billedserie Helle Kornerup savnede en bakke til at holde maden væk fra gulvet, når hendes børn sad i deres Trip Trap-stol. Hun opfandt derfor bakken Playtray, som efter 10 år stadig er populær hos forældre verden over. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Bakken Playtray er nået længere end drømmene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bakken Playtray er nået længere end drømmene

Roskilde - 30. maj 2017 kl. 19:34 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en af de hverdags situationer, som mange forældre kender til. Helle Kornerup og hendes mand, Anders havde fået tvillinger, og når børnene sad i hver deres Trip Trap-stol i hjemmet i Jyllinge, røg der meget mad på gulvet.

- Til vores store dreng lavede vi en træbakke, fortæller Helle Kornerup, hvis mand var selvstændig og havde forstand på plastik.

De begyndte derfor at udvikle en bakke til Trip Trap-stolen, da der ikke fandtes en sådan. Resultatet er Playtray, som nu har været på markedet i 10 år.

- Det tog det første år med tvillingerne at lave bakken, så de har ikke brugt den så meget, siger Helle Kornerup og oplyser, at i dag er den ældste søn 15 år, mens tvillingerne, en dreng og en pige, er 12 år.

Parret satte nogle mål, og Helle Kornerup sagde sit job op for at koncentrere sig om Playtray.

- Vi har aldrig drømt om at komme her til, siger Helle Kornerup og forklarer, at Playtray bliver solgt i store dele af verden og i et antal, der er større, end de havde regnet med.

Helle Kornerup fortæller, at det er fedt at tænke 10 år tilbage. Blandt andet er det dejligt, at produktet stadig har sin berettigelse og har hjulpet tusindvis af forældre.

- For 10 år siden skulle jeg forklare, hvad Playtray er, nu siger folk, »nå, det er jer«. Playtray er mit hjertebarn, siger Helle Kornerup, som bliver glad, når folk skriver kommentarer på eksempelvis facebook.

- Det er lidt uvirkeligt, at man har opfundet det, siger hun.

Helle Kornerup påpeger, at en ting er at lave noget, som fungerer for en selv, men det er noget andet, når det også skal fungerer for andre.

- Det skal være pænt, når det skal være i folks stuer, siger hun og fortæller, at de derfor fik fat i en designer.

På de 10 år er Playtray stort set ikke blevet ændret, men bliver solgt i fire forskellige farver. Bakken bliver lavet i Danmark.

- Så kan vi have styr på, hvad der er i plastikken, siger Helle Kornerup.

Til at begynde med blev bakken solgt via en webshop. Det har givet Helle Kornerup en masse gode erfaringer rent forretningsmæssigt.

- Det er en fed måde at lære sit marked at kende, fortæller hun og forklarer, at hun også fik lært, at man indimellem skal kigge på det store billede.

Det betød for Playtray, at Helle Kornerup fandt ud af, at det bedre kunne betale sig at sælge i paller til forhandlere end at fortsætte med webshoppen.

- Vi er iværksættere og vil hellere sætte ting igang, fortæller Helle Kornerup.

Parret har i dag fire forskellige firmaer, hvor 4 My Kids laver Playtray, mens de andre firmaer peger i helt forskellige retninger.

Firmaerne har brug for rigtig meget lager og kun lidt kontor, så hovedkontoret bor i hyggelige omgivelser på Møllehaven 6 i Jyllinge, mens lageret ligger på Lolland.

Helle Kornerup synes, det er rart at arbejde i samme by, som de bor.

- Børnene kan lige komme forbi og sige hej, siger Helle Kornerup.

Selv om Playtray er blevet 10 år, er der stadig nye forældre rundt omkring i verden, som opdager bakken.

- Jeg mener ikke, at Playtray har toppet endnu. siger Helle Kornerup og forklarer, at markedet udvikler sig hele tiden.

Eksempelvis opstår der nye salgskanaler. Playtray bliver blandt andet solgt gennem store webshops som stylepit.com og amazon.com, der dækker hele Europa.

Helle Kornerup forklarer, at de har forladt babyuniverset, så de får nemmere idéer andre steder fra.

- Vi har lært mange ting på den hårde måde, men vi har en platform, så det er nemmere at hoppe på nye idéer, siger hun og fortæller, at hun selv har stor gavn af at være med i forskellige netværk, hvor hun sparrer med andre erhvervsdrivende.

Helle Kornerup er sammen med sin mand også med til at hjælpe nye iværksættere.

- Vi kan se, at der er mange af dem, vi hjælper, som ikke har tænkt alt igennem, siger Helle Kornerup og forklarer, at selv om man får en rigtig god idé, skal der også være styr på blandt andet kapital, distribution og markedsføring.

Og så kan det eksempelvis være meget dyrt at få et patent.

- Man skal være indstillet på, at det er hårdt arbejde. Du tjener heller ikke nødvendigvis penge til at begynde med, siger Helle Kornerup.