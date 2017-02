Plejecenter Kristiansminde har gode erfaringer med at få besøg af babyer og børnehavebørn. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Babyer på plejehjem er en succes

Roskilde - 22. februar 2017 kl. 06:55 Af Caroline Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besøgsbabyer får smilene frem og skaber en livsglæde hos de demente på Plejecenter Kristiansminde i Roskilde. Plejecentret har gode erfaringer med at invitere mødregrupper og deres babyer på besøg til en kop kaffe og snak om gamle dage.

Centerleder på Plejecenter Kristiansminde, Anette Katholm, er stor fortaler for konceptet og kan tydeligt mærke en effekt på de ældre.

- Når man ser en baby, vækker det en basal følelser. Det ligger automatisk i vores system, også hos de demente. Det er så livsbekræftende at se, og får smilene frem hos de demente. Babyer er et hit, siger Anette Katholm.

Udover at besøgsbabyerne skaber liv og glæde på plejecentrets afdelinger, er de også medvirkende til, at de demente kan fremkalde erindringer fra en svunden tid.

- Når de sidder med et lille barn, begynder de at huske. Snakken falder på forskelle med at have baby i dag og for 70 år siden. De mindes dengang, de vaskede stofbleer og hvilken barnevogn, som deres barn sov i. De udveksler erfaringer med mødrene.

Plejecenter Kristiansminde har dog ingen aftaler med besøgsbabyer på nuværende tidspunkt, da kontakten ofte forsvinder, når babyerne bliver større, og mødrene begynder at arbejde efter barsel.

Centerlederen håber dog, at flere vil henvende sig, da det har en positiv effekt på de demente.

- Hvis det stod til os, kom de hele tiden. Det er så livsbekræftende. Jeg vil opfordre alle til at henvende sig til deres nærmeste plejecenter, gerne Kristiansminde. Vi vil rigtig gerne have besøg, for det betyder enormt meget for de demente, siger Anette Katholm.

Hun forsikrer også, at det er mødrene, som sætter dagsordenen, og at der typisk vil være en indledende samtale, så mødrene er forberedte på, hvordan det er at have kontakt med demente.